Asteroida-zabójca lekarstwem na raka

Komórki nowotworowe można wykrywać i usuwać za pomocą metalu z asteroidy, który spowodował wyginięcie dinozaurów — twierdzą specjaliści z University of Warwick (Wielka Brytania) i Sun Yat-sen University (Chiny). Wyniki wspólnego badania zostały zamieszczone na portalu EurekAlert.

Naukowcy ustalili, że pierwiastek chemiczny iryd należący do skał meteorytowych jest skutecznym środkiem walki z nowotworami. Eksperymenty pokazały, że tlen atomowy powstający w wyniku przedostania się metalu do komórki nowotworowej niszczy ją, nie uszkadzając zdrowych tkanek. „Mieszanka irydu i substancji organicznych przedostała się do wszystkich warstw nowotworu złośliwego i zniszczyła go . Świadczy to o przyszłościowym charakterze takiego leczenia” — piszą naukowcy. Podkreśla się, że „aktywizacja” i dostarczenie substancji do uszkodzonych organów odbywało się za pomocą specjalnego lasera medycznego.

„Iryd pojawił się na Ziemi wraz z asteroidą 66 mln lat temu i teraz nadszedł czas, by znaleźć dla niego zastosowanie medyczne” — oznajmił profesor University of Warwick Peter Sadler. Naukowcy liczą na jak najszybsze rozpoczęcie testów klinicznych preparatu.