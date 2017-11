Arabia Saudyjska jest wciągana w „wojnę na wyczerpanie”

© REUTERS/ Houthi Military Media Unit/REUTERS TV Arabia Saudyjska: Iran nas zaatakował, mamy prawo odpowiedzieć

Jemeńscy rebelianci Huti w ostatnią sobotę wystrzelili pocisk o zasięgu 750 kilometrów na cel w Arabii Saudyjskiej. Siły saudyjskiej obrony powietrznej zestrzeliły pocisk. Jego odłamki spadły w pobliżu stołecznego lotniska. Udało się uniknąć ofiar i zniszczeń.

„Wystrzelenie rakiety balistycznej było próbą demonstracji siły, stworzenia zagrożenie dla ważnych obiektów na terytorium Arabii Saudyjskiej. W samym Jemenie nadal trwa partyzancka wojna. Dlatego obawiam się, że to, co się dzieje, to «wojna na wyczerpanie» przeciwko Arabii Saudyjskiej” — powiedział ekspert w wywiadzie dla RIA Novosti.

Jego zdaniem z wojskowego punktu widzenia wystrzelenie rakiet balistycznych z terytorium Jemenu nie wpływa na sytuację na frontach w tym kraju.

Ekspert uważa, że ​​pociski balistyczne są dostarczane do Jemenu z zagranicy, co sprawia, że ​​konieczna jest całkowita kontrola granic tego kraju.

„Należy zaznaczyć, że były prezydent Jemenu Ali Abd Allah Salih rzeczywiście miał w arsenale takie rakiety, ale od początku obecnego konfliktu kontrolowane przez rebeliantów Huti i Saliha siły już wystrzeliły wiele rakiet, co przekracza cały zapas, dlatego powstaje pytanie, skąd wzięły się te pociski” — powiedział ekspert wojskowy.

W poniedziałek Rijad oskarżył Teheran o związek z ostrzałem rakietowym z Jemenu, nazywając ten incydent „oburzającym aktem agresji wojskowej ze strony irańskiego reżimu”. Teheran odrzucił już te oskarżenia, nazywając je „nieodpowiedzialnymi i destrukcyjnymi”.

Zdaniem eksperta decyzja dowództwa arabskiej koalicji o zamknięciu wszystkich portów lądowych, powietrznych i morskich Jemenu świadczy o chęci niedopuszczenia nowych dostaw rakiet balistycznych. „Jeśli koalicji rzeczywiście uda się to zrobić, to siły Huti i Saliha w krótkim czasie stracą swój potencjał rakietowy” — powiedział egipski generał.

Zaznaczył, że międzynarodowe prawo morskie pozwala siłom koalicji na inspekcję statków, które podążają na wody terytorialne Jemenu, a nawet na otwarcie ognia do tych, które nie reagują na odpowiednie ostrzeżenia.