Mila Kunis o poniżającej podróży na Ukrainę

Hollywoodzka aktorka o ukraińskim pochodzeniu Mila Kunis opowiedziała w wywiadzie dla magazynu The Edit Magazine o wizycie na Ukrainie, gdzie wybrała się z mężem, aktorem Ashtonem Kutcherem, i rodzicami.

Według gwiazdy, pomysł wyjazdu na Ukrainę należał do jej męża Ashtona Kutchera. Podczas zdjęć do filmu na Węgrzech latem tego roku para postanowiła zrealizować swój plan. Kunis zaprosiła w podróż swoich rodziców, którzy wyjechali do USA z Ukrainy w 1991 roku.

Aktorka starała się „poczuć" miejsce, gdzie się urodziła, niestety to się nie udało. „Kiedy wylądowaliśmy, Ashton zapytał: „No i co?" Odpowiedziałam mu: „Nie ma. Nic. Pustka" — przyznała Kunis.

Gwiazda Hollywood powiedziała też, że chciała odwiedzić dom, w którym kiedyś mieszkała jej rodzina, jednak nowi właściciele jej nie wpuścili.

„Nowa właścicielka po prostu nam odmówiła. Było jej wszystko jedno. Powiedziałam: „Mieszkałam tu, kiedy byłam mała, moi rodzice są ze mną". Ale mimo wszystko nie otworzyła nam drzwi. Cała ta historia była bardzo upokarzająca" — poskarżyła się dziennikarzom Kunis.