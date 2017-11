Saakaszwili planuje zmianę władzy na Ukrainie

Wcześniej we wtorek przed budynkiem Rady rozpoczął się zorganizowany przez Saakaszwilego protest z udziałem kilkudziesięciu osób. Polityk oświadczył wcześniej, że zamierza wysunąć wobec ukraińskich władz nowe żądania, i zaapelował do narodu o dołączenie do zaplanowanego na dziś protestu.

„Policja wzmocniła bezpieczeństwo w centrum stolicy. W związku z zaplanowanymi masowymi akcjami obywateli w dzielnicy rządowej porządku będzie strzegło 2 tysiące policjantów i żołnierzy Narodowej Gwardii Ukrainy. W zależności od sytuacji liczba stróżów porządku może się zmieniać" — czytamy w komunikacie resortu.

Policja wzywa uczestników masowych akcji do respektowania ustawodawstwa, nie zakłócania porządku publicznego i udzielania wsparcia policjantom w zapewnianiu porządku prawnego i bezpieczeństwa. „Stróże porządku w ramach swoich uprawnień i kompetencji błyskawicznie zareagują na wszelkie przypadki łamania prawa" —przekazał resort.

Protestujący zebrali się na placu Konstytucji przed budynkiem ukraińskiego parlamentu, trzymają ukraińskie flagi, a także flagi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Wśród uczestników akcji jest wiele osób w odzieży militarnej. Ilość protestujących stopniowo rośnie. Przed protestującymi ze sceny, również umiejscowionej na placu Konstytucji, występują politycy, którzy wyrażają niezadowolenie z działań ukraińskich władz.