Występy rosyjskich artystów na Ukrainie tylko za zgodą SBU

W statusie ustawy na stronie parlamentu wskazano, że dokument 7 listopada „został zwrócony z podpisem prezydenta”. Służba prasowa głowy państwa potwierdziła te doniesienia. Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w oficjalnej prasie.

Rada 5 października przyjęła ustawę, która zakazuje występów na Ukrainie artystom z czarnej listy ukraińskiego Ministerstwa Kultury. Dokument wprowadza też specjalne wymagania dotyczące organizacji występów Rosjan.

Organizatorzy nie później niż w terminie 30 dni do koncertu powinni wysłać zapytanie do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, czy są „podstawy prawne” do niewpuszczenia artystów do kraju. Dopiero po otrzymaniu w ciągu dziesięciu dni odpowiedzi organizatorzy mogą podpisać umowę z artystą. Za złamanie nowego prawa grozi kara grzywny w wysokości od 50 do 100 minimalnych wynagrodzeń (od 160 do 320 tys. hrywien lub od 6 do 12 tys. dolarów).