Czym i za ile jeździ Moskwa? (foto, wideo)

Metro

Podstawowy i najważniejszy środek komunikacji w Moskwie to oczywiście metro — 12 linii (pierwsza powstała w 1935 r.), 206 stacji o łącznej długości 346 km. Śmiało można powiedzieć, że metrem dojedziemy w każdy punkt miasta, a nawet za jego obrzeża. Jeden przejazd kosztuje 55 rubli (3,45 zł). „Przejazd", czyli przejście przez bramkę i wejście na stację metra. W ramach 1 przejazdu możemy przesiadać się między stacjami dowolną ilość razy bez wychodzenia na powierzchnię.

© Sputnik. Maksim Blinow Muzycy orkiestry młodzieżowej w moskiewskim metrze

Metro kursuje od 5:30 do 1:30, pociągi przyjeżdżają w odstępie średnio 2,5 min., w godzinach szczytu co 90 sekund. Do 2020 władze Moskwy planują budowę kolejnych 35 stacji.

O wizualnych zaletach moskiewskiego metra nikomu nie trzeba przypominać, jest to wręcz podziemne muzeum. Warto dodać, że w metrze można skorzystać z bezpłatnego internetu, wszystkie pociągi zostały wyposażone w sieć wi-fi. Zapraszamy na krótki spacer:

Bilety

Bilet na metro ma formę prostokątnego kartonika, który należy przyłożyć do czytnika bramki. Do wyboru mamy kilka wariantów biletów, omówimy najpopularniejsze. Możemy kupić jednorazowy w biletomacie/kasie lub bilet na kilka przejazdów, do wyboru: 20 — 720 rub. (45,22 zł), 40 — 1440 rub. (90,43 zł) i 60 przejazdów — 1700 rub. (106,76 zł), ile wówczas wyniesie nas 1 przejazd łatwo policzyć. Władze miejskie pamiętają też o turystach, do nabycia są bilety czasowe, bilet 24h to koszt 210 rubli (13,19 zł), 78h — 400 rubli (25,12 zł) i bilet tygodniowy w cenie 800 rubli (50,24 zł).

Emeryci korzystają z transportu miejskiego bezpłatnie. Wystarczy posiadać tzw. kartę socjalną (nie dotyczy oczywiście taksówek i marszrutek).

© Sputnik. Jewgienij Bijatow Jak korzystać z karty miejskiej „Trojka" w metrze

Bardzo popularne są karty wielokrotnego użytku, tzw. „Trojka", na którą możemy wczytać bilet i doładowywać dowolną sumą pieniędzy, niczym konto w telefonie (1 przejazd wyniesie nas 35 rubli), za każdym razem właśnie o taką kwotę pomniejsza się suma na karcie, aż dojdzie do zera. Możemy ją ponownie doładować pieniędzmi lub skorzystać z wyżej wymienionego wariantu i kupić bilet np. na 60 przejazdów. Dużym plusem moskiewskiej „Trojki" jest to, że pozwala nam skorzystać nie tylko z metra, ale i z transportu naziemnego, autobusu, trolejbusu i tramwaju.

Od października 2017 bilet możemy wczytać też na specjalną silikonową bransoletkę lub pierścionek, doskonałe rozwiązanie dla kobiet z przepastnymi torebkami, bilet zawsze „pod ręką" i nie trzeba niczego szukać.

Transport naziemny

Powtarzając za klasykiem autobus/trolejbus/tramwaj jaki jest każdy widzi. Co może zaskoczyć turystę w Moskwie? Wchodzi się tylko pierwszymi drzwiami obok kierowcy, pozostałe są zablokowane dla wsiadających. Dlatego długie kolejki do wejścia do autobusu są codziennym widokiem, każdy po kolei przykłada bilet (lub kartę Trojka) do czytnika, odblokowuje bramkę i dopiero przechodzi dalej.

Moskwa idzie z duchem czasu, coraz popularniejszy jest tzw. car sharing, czyli wypożyczanie samochodów na minuty. Posiadanie własnego auta w rosyjskiej stolicy może być problematyczne, o ile nie zbankrutujemy na benzynie to znalezienie miejsca parkingowego czy codzienne korki mogą nas przyprawić o ból głowy. Moskwianin na co dzień na pewno skorzysta z metra, ale, co zrobić jeśli potrzebuje auta, a nie chce zamawiać taksówki?

© Sputnik. Jewgenija Nowozhenina Jedna z moskiewskich firm car sharingowych "Belkacar"

Car sharing jest świetnym rozwiązaniem. Wystarczy ściągnąć aplikację, sprawdzić na mapie, gdzie znajduje się najbliższe wolne auto i gotowe. Dojeżdżamy do celu i tam zostawiamy pojazd, zapewne skorzysta z niego już ktoś inny. Koszt 1 minuty zależy od marki samochodu i waha się od 6 rubli (0,38 zł) za zwykły chiński Lifan do 16 rubli (1,00 zł) za Mercedesa.

Na szczególną uwagę zasługują „marszrutki". Są to małe busiki kursujące po wyznaczonych trasach, ale bez konkretnego rozkładu jazdy i wydzielonych sztywno przystanków, czyli gdzie pasażer potrzebuje tam kierowca się zatrzyma. Wygodne? Bardzo! Koszt jednego przejazdu waha się od 30-70 rubli (1,88 — 4,40 zł, cena zależy od długości trasy). Zazwyczaj kierowca czeka, aż marszrutka zapełni się pasażerami i wtedy wyrusza w trasę. Jeśli chcemy wysiąść to wystarczy uprzedzić kierowcę 2-3 minuty wcześniej, zazwyczaj jest to głośne: „Proszę się zatrzymać obok…".

Jak znaleźć marszrutkę? Najczęściej stoją obok stacji metra, a naganiacze nie pozwolą nam przejść obok obojętnie. Już z daleka usłyszymy, że „za 5 min. wyrusza marszrutka do najbliższego centrum handlowego, zostało ostatnie wolne miejsce". Na rynku funkcjonują busy prywatne i państwowe, kierowcami najczęściej są przyjezdni, Tadżycy, Ormianie, Uzbecy.

© Sputnik. Aleksandr Utkin Pasażerka wsiada do marszrutki

Jeśli chodzi o taksówki to serwis nie różni się raczej od tych w innych europejskich miastach, najpopularniejsi przewoźnicy to: Yandex Taxi, Uber, Gett. Ceny są bardzo elastyczne, składa się na nie wiele czynników, zaczynając od taryfy (ekonomiczna, komfort czy biznes), poprzez markę samochodu czy dodatkowe wyposażenie, np. fotelik dla dziecka. Średnia cena za przejazd taksówką zaczyna się od 9 rubli (0,56 zł) za minutę.

Nie brakuje też zmotoryzowanych moskwian o czym świadczy wysokie miejsce w rankingu na najbardziej zakorkowane miasto na świecie. Jakie auta królują na moskiewskich drogach? Zdecydowanie są to wszelkiego rodzaju sedany i jeepy. Spotkamy zarówno bardzo drogie samochody, jak i te pamiętające jeszcze czasy ZSRR. Cena za litr benzyny wynosi 40 rubli (2,48 zł).

Na lotnisko od drzwi do drzwi

Przylecieliście do Moskwy i nie chcecie tracić czasu w korkach, żeby dojechać do centrum miasta? Taksówka nie wchodzi więc w grę, ale miejska kolejka już tak. Do trzech moskiewskich lotnisk Szeremietiewo, Wnukowo i Domodiedowo można dojechać specjalnym pociągiem o nazwie „Aeroekspres". Są to charakterystyczne czerwone wagony, które startują z określonych stacji metra i dojeżdżają do samego lotniska i z powrotem. Bilet można kupić przez internet lub w terminalu czy kasie po wylądowaniu, cena przejazdu wynosi 500 rub. (31,20 zł). W zamian dostajemy komfortową podróż nowoczesna kolejką z darmowym internetem, klimatyzacją i serwisem kanapkowym. Droga trwa 20-30 minut, przejazd taksówką w tak krótkim czasie byłby nierealny.