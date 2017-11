Nowe Su-34 wykonały pierwsze bojowe strzały rakietami

„Na poligonie w Kraju Chabarowskim załogi najnowszych myśliwców bombowych Su-34 wykonały pierwszy ostrzał bojowy. Podczas wykonywania zadania załogi wykryły i zniszczyły cele naziemne rakietami klasy «powietrze-ziemia»” — czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że loty odbywały się nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy.

Wcześniej informowano, że w październiku 2017 roku partia nowych wielozadaniowych myśliwców bombardujących Su-34 trafiła do mieszanej jednostki lotniczej okręgu w Kraju Chabarowskim. Samoloty zostały wyprodukowane w zakładzie lotniczym w Nowosybirsku. Lecąc do Kraju Chabarowskiego, pokonały ponad cztery tysiące kilometrów, wykonując pośrednie lądowanie na lotnisku wojskowym w Kraju Zabajkalskim.

Su-34 są dostarczane w ramach państwowego zamówienia obronnego 2017, poprzednia partia dotarła w maju. Pierwsze Su-34 zaczęły wstępować na uzbrojenie do tej jednostki lotniczej w czerwcu 2016 roku. Samoloty zostały wyprodukowane w Nowosybirskim Zakładzie Lotniczym im. Czkałowa.

Samolot Su-34 został zaprojektowany do niszczenia zarówno naziemnych, jak i wodnych celów wroga. Jest zdolny do trafiania ruchomych celów nawet niewielkich rozmiarów o każdej porze dnia i w każdych warunkach meteorologicznych. Wzbija się w powietrze z ośmioma tonami ładunku bojowego, osiąga prędkość do 1,9 tysiąca km/h. Zasięg lotu wynosi do 4 tysięcy kilometrów.