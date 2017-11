Rosję zalali Chińczycy bez wiz

Poinformowała o tym strona Travel Russian News.

Najwięcej Chińczyków bez wiz przyjechało do Moskwy (296 tys. wizyt), jednak największy wzrost ruchu turystycznego w porównaniu z ubiegłym rokiem — bo o 36% — odnotowano w obwodzie amurskim — wynika z danych towarzystwa Świat bez Granic. Organizacja wyjaśnia wzrost ruchu turystycznego zainteresowaniem gości z Chin przeszłością socjalistyczną państwa w roku setnej rocznicy rewolucji. Tym nie mniej wielu turystów przyjeżdża, by podziwiać przyrodę: Bajkał, Syberię i rosyjską Arktykę.

Zazwyczaj do Rosji z Chin przyjeżdżają kobiety w wieku około 50 lat. W porównaniu do 2015 roku turyści znacznie odmłodzili się: wówczas ich średnia wieku wynosiła 58 lat.

„Kluczowymi zadaniami pod względem dalszego rozwoju turystyki z Chin jest rozszerzenie geografii wyjazdów i wachlarza ofert dla chińskich podróżnych, w tym dzięki ekologicznym, wiejskim, gastronomicznym i przemysłowym wycieczkom” — komentuje statystykę szef Federalnej Agencji ds. Turystyki Oleg Safonow.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Rosja wypuści monety-rakiety

Porozumienie w sprawie bezwizowych wyjazdów turystycznych między Rosją i Chinami weszło w życie pod koniec lutego 2000 roku. Grupy składające się z od 5 do 50 osób mogą przebywać na terytorium innego państwa do 15 dni na podstawie wspólnej listy, nie załatwiając indywidualnych wiz turystycznych. Zainteresowanie Rosjan bezwizowymi wyjazdami grupowanymi do Chin jest o wiele mniejsze: w ciągu 9 miesięcy 2017 roku z Moskwy i Petersburga do Chin wyjechało tylko 2940 turystów.