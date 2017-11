„MDA i Boeing umieściły 44. pocisk przechwytujący w silosie rakietowym w bazie antyrakiet w Fort Greely" — przekazał dyrektor amerykańskiego resortu Sam Greaves. Jego słowa przywołuje służba prasowa agencji.

Montaż antyrakiety miał miejsce w czwartek 2 listopada.

Wcześniej pojawiła się informacja, że do końca 2017 roku na Alasce USA rozmieszczą 44 pociski przechwytujące, które według oficjalnych danych są przeznaczone do rażenia północnokoreańskich i irańskich rakiet. Parę dni temu Biały Dom skierował do Kongresu dodatkowy wniosek o redystrybucje środków, tak by rozmieścić na Alasce dodatkowe 20 antyrakiet.

Zdaniem prezesa Akademii Problemów Geopolitycznych generała pułkownika Leonida Iwaszowa rakiety w Fort Greely są w rzeczywistości skierowane przeciwko rosyjskim i chińskim rakietom.

„Irańska rakieta nigdy nie przeleci nad Alaską, północnokoreańska — również, a już główna wiązka trajektorii rosyjskich i chińskich rakiet przechodzi przez biegun północny, zahaczając właśnie o Alaskę i terytorium Stanów Zjednoczonych" — powiedział Iwaszow w rozmowie z agencją Ria Novosti.

Jednocześnie Iwaszow zauważył, że Rosja ma już sposób na przerwanie obrony przeciwrakietowej i pociski manewrujące.