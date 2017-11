Do przewrotu na Ukrainie nie dojdzie, jeśli nie będzie na to woli USA - oświadczył w środę były premier Ukrainy, szef Komitetu Ocalenia Ukrainy Nikołaj Azarow.

We wtorek były prezydent Gruzji, były gubernator obwodu odesskiego Michaił Saakaszwili oświadczył , iż 3 grudnia gotów jest wszcząć procedurę impeachmentu prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w przypadku niespełnienia żądań protestujących.

„Żadnego legalnego przewrotu nie będzie, jeśli Amerykanie nie zdecydują o zamianie tej kliki, która dziś znajduje się u władzy" — powiedział Azarow na konferencji prasowej w Moskwie.

Według jego słów powodów do zmiany obecnej władzy nie ma, bowiem cele, które postawili sobie kuratorzy zza oceanu, zostały osiągnięte.

„Z Ukrainy uczyniono poważnego wroga Rosji, w kraju powstała atmosfera nienawiści, złości. Nie ma dnia, by z ekranów telewizorów nie padało zdanie, że Rosja to agresor. Słowa „raszka", „sowok" — one przecież też nie pojawiają się przypadkowo" — zauważył Azarow.

Co więcej, zdaniem byłego ukraińskiego premiera powrót na Ukrainę byłego gubernatora obwodu odesskiego Michaiła Saakaszwilego został zorganizowany przy wsparciu zachodnich kuratorów. „Czy można sobie wyobrazić, by jakimś tam Saakaszwili przedostał się sam przez granicę? Nikt mu w tym nie przeszkodził" — zauważył Saakaszwili.

„Amerykanie powierzyli Saakaszwilemu, żeby wymógł utworzenie sądu antykorupcyjnego. Osiągną to, powołają do życia antykorupcyjny sąd" — dodał Azarow.