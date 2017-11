Rosja ma najwięcej czołgów

Ponad 25 tysięcy sztuk nowych pojazdów opancerzonych i sprzętu samochodowego, 4000 nowoczesnych modeli broni rakietowo-artyleryjskiej dostarczono do Rosyjskich Sił Zbrojnych w latach 2012-2017, co pozwoliło Rosji zająć pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby czołgów, wozów bojowych piechoty i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, powiedział wiceminister obrony Rosji generał Dmitrij Bułhakow.

„Przez ostatnie pięć lat, od 2012 do 2017 roku, do wojsk dostarczono ponad 25 tysięcy sztuk nowych pojazdów opancerzonych i sprzętu samochodowego oraz 4 tysiące nowoczesnych modeli broni rakietowo-artyleryjskiej, co pozwoliło Federacji Rosyjskiej stać się liderem na świecie pod względem liczby czołgów, wozów bojowych piechoty i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych” — powiedział Bułhakow w wywiadzie dla oficjalnego organu prasowego Ministerstwa Obrony Rosji — gazety „Czerwona Gwiazda”, opublikowanym w środowym numerze.

Według niego „na zbrojenie w tym czasie przyjęto ponad 80 modeli nowoczesnego sprzętu”. „Mam na myśli broń rakietowo-artyleryjską, czołgi, samochody, sprzęt logistyczny”. W tej chwili udział nowoczesnej broni i sprzętu wojskowego według stałej nomenklatury wynosi już ponad 50%” — powiedział generał armii.

Przedsięwzięcia kompleksu obronno-przemysłowego oraz etatowe organy naprawczo-remontowe, które są również ważne, doprowadziły poziom sprawności sprzętu do 98%. Wszystko w naszej armii jest teraz na chodzie, wszystko jest gotowe do zastosowania — dodał Bułhakow.