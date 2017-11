W Wielkiej Brytanii «zgubiło się» 60 tys. nielegalnych migrantów

Dziesiątki tysięcy zaginionych imigrantów teraz są oficjalne uznane za «uciekinierów».

Bolt skrytykował Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, twierdząc, że z powodu «złej komunikacji wewnętrznej kontrola nad nielegalnymi imigrantami jest nieskuteczna». Dodał, że nie ma dowodów, że ministerstwo robi cokolwiek w celu ustalenia miejsca pobytu «dużej liczby uciekinierów».

Raport został przedłożony minister spraw wewnętrznych Amber Rudd jeszcze w maju, lecz do wiadomości publicznej podano go dopiero teraz.

Były dyrektor generalny brytyjskiej straży granicznej Tony Smith oznajmił na antenie radia Sputnik, że raport świadczy o przykrej dla rządu sytuacji: system kontroli nad imigrantami jest przeciążony i nie radzi sobie z taką ilością pracy. Smith również zasugerował, że w Europie ma miejsce kryzys imigracyjny. «Tym nie mniej, jeśli popatrzymy na imigrację w ogólnym zarysie, Wielka Brytania wypada nie najgorzej. Mamy własny system graniczny, nie jesteśmy częścią strefy Schengen, mamy niezłe systemy (kontroli przed i podczas wjazdu). Problem polega jednak na tym, że jeśli ludzie tu trafiają, ich wydalenie nie jest łatwe ze względu na szereg barier. Corocznie wyjeżdża około 40 tys. nielegalnych imigrantów, lecz tylko 10 tys. w trybie przymusowym. Pozostali opuszczają kraj dobrowolnie. Nasza strategia polega na tym, by od początku nie pozwolić ludziom tutaj się przedostać».

Smith opowiedział o swoim doświadczeniu pracy w straży granicznej. «Rzeczywiście mamy dostęp do szczegółowej aktualnej informacji, wiemy, gdzie ludzie mieszkają lub nielegalnie pracują. Jednak kiedy ich aresztujemy zawsze jest powód, dla którego nie można ich niezwłocznie deportować. Często ludzie składają kolejny wniosek o przyznanie azylu, podają nowe okoliczności. Nie można tak po prostu wsadzać ludzi do więzienia, dlatego są wypuszczani na wolność, do społeczeństwa. Nawet jeśli doprowadzamy proces do końca, mogą wyrzucić swój dowód osobisty. Musimy składać wniosek o wyrobienie im nowych dokumentów. Istnieją przeszkody na drodze do ich wydalenia… dlatego mamy tu tak wielu ludzi w stanie limbo».

Smith zwrócił także uwagę na coroczne cięcia budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat. «Opowiedziałbym się za zwiększeniem zasobów i poprawą systemów monitoringu ludzi. Do tej pory w dużym stopniu opieramy się na systemach papierowych. Zamiast tego moglibyśmy mieć system rejestracji biometrycznej, wprowadzić system oznakowania i inne nowe technologie».