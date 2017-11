Kijów chce mieć Rosję „na oku”

© Sputnik. Yuriy Kaver Węgry chcą zmian w Partnerstwie Wschodnim z powodu Kijowa

Kijów planuje operacować strategiczne drony, zdolne do monitorowania sytuacji na terytorium całej Rosji, powiedział sekretarz Rady Narodowej Bezpieczeństwa i Obrony Aleksander Turczynow.

Według niego w tej chwili ukraińska obrona może produkować drony poziomu taktycznego. Przy tym przedsięwzięcie "Antonow" opracowało mocniejszy dron "Synogarlica". Turczynow opowiedział, że ten dron może osiągać wysokość nawet pięciu tysięcy metrów, a zasięg jego lotu wynosi tysiąc kilometrów. "Synogarlicę" można wykorzystywać w celach wywiadowczych oraz do korekty nawigacji rakiet "ziemia-powietrze".

Według jego słów, kolejnym krokiem będzie dron "strategicznego poziomu".

"Powinniśmy rozumieć nie tylko to, co dzieje się pod Moskwą i co dzieje się na Dalekim Wschodzie, na Kamczatce i innych regionach państwa agresora, ale powinniśmy mieć ochronę przed wszelkimi prowokacjami i przeciwdziałać agresji na dużych odległościach" – powiedział Turczynow na briefingu, który transmitowała ukraińska telewizja.