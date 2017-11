Wielka Brytania wyśle niszczyciele do Rumunii z powodu Rosji

Wielka Brytania w świetle „rosnącej pewności siebie” Rosji wyśle ​​do Rumunii swoje cztery niszczyciele do patrolowania przestrzeni nad Morzem Czarnym i przygotuje specjalny zespół do szybkiego reagowania na Bałkanach Zachodnich, poinformował w środę minister obrony Wielkiej Brytanii Gavin Williamson.w

„W obliczu rosnącej pewności siebie Rosji Wielka Brytania wyraźnie aktywowała swoje wysiłki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Europie, a dziś ogłasza nowy pakiet środków, który dowodzi, że w dalszym ciągu odgrywamy kluczową rolę w europejskim bezpieczeństwie” — czytamy w komentarzu Williamsona.

© AFP 2017/ Fabrice Coffrini „Wielka Brytania nie może mieć normalnych stosunków z Rosją"

Minister będzie mówił o tych środkach na posiedzeniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

Wielka Brytania w marcu 2019 roku opuszcza Unię Europejską, jednak nalega, aby jej rola w NATO i zapewnieniu bezpieczeństwa Europy pozostała niezmieniona.

„Popieramy naszych sojuszników, pomagając im patrolować przestrzeń powietrzną — wysyłając do Rumunia niszczyciele Typhoon, naziemny obszar — wspierając operację pokojową w Kosowie i przestrzeń morską — przez dołączenie okrętu Ocean do stałej grupy NATO” — powiedział minister.

Niszczyciele Typhoon zostaną wysłane do Rumunii latem przyszłego roku.

© AP Photo/ Petr David Josek Jaki jest obecnie sens istnienia NATO?

„Minister obrony poinformował również, że Wielka Brytania zwiększa wysiłki na Bałkanach Zachodnich. W uzupełnieniu do wojsk, które już stacjonują w Kosowie i podtrzymują pokój w kraju i do naszego udziału w europejskiej misji w Bośni i Hercegowinie, od następnego roku specjalny batalion będzie w stanie gotowości, aby szybko reagować na każdą sytuację w regionie. Oznacza to, że ​​600 żołnierzy będzie gotowych, aby szybko udać się w region” — czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Obrony.

Okręt Ocean wróci do składu stałej grupy NATO po powrocie z Wysp Karaibskich, gdzie uczestniczył w pomocy ludności dotkniętej huraganem.