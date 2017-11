Po rzece Moskwie będą pływać kabriolety

© Sputnik. Nina Zotina Kibice MŚ-2018 pojadą za darmo

Każdy tramwaj pomieści 44 pasażerów i każdy będzie wyposażony w szklany teleskopowy dach, który będzie zamykał się i otwierał w zależności od pogody, na zasadzie kabrioletu. Ponadto rzeczne kabriolety będą wyposażone w system kontroli klimatycznej i audioprzewodniki.

Tramwaje zostaną pomalowane w kolory tęczy. Cena pojedynczego biletu ma wynosić około 500 rubli (30 zł).

Tramwaje będą zatrzymywać się w następujących punktach: „Kijewskij wokzał", „Łużniki", „Worobiowe Góry", „Park Gorkiego", „Bolszoj kamiennyj most", „Zarjadje" i „Nowospasski most". Tramwaje będą kursować co pół godziny i rozpoczną ruch wraz otwarciem nowego sezonu żeglugi letniej.

Pod koniec października władze Moskwy przekazały też, że planują uruchomić elektrobusy, które przejeżdżać będą przez WDNH, plac Preobrażeński, Worobiowe Góry i prospekt Kutuzowki.

Przetarg na zakup nowego rodzaju transportu dla Moskwy zostanie ogłoszony do końca listopada. Władze stolicy planują nabyć około 300 elektrobusów, które do 2020 roku mają według oświadczenia mera Moskwy Siergieja Sobjanina zamienić trolejbusy i autobusy.