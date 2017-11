Tragedia w Iżewsku. Runęło 8 pięter bloku mieszkalnego

W Iżewsku zawaliło się osiem pięter bloku mieszkalnego — przekazał Ria Novosti przedstawiciel centralnego ośrodka regionalnego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Jak powiedział przedstawiciel resortu, w rezultacie katastrofy budowlanej ucierpieli ludzie.

Źródło w resorcie poinformowało, zawalił się dom nr 46 na ulicy Udmurckiej. Według wstępnych danych przyczyną katastrofy był wybuch gazu.

Spod gruzów wydostano już dwie osoby i oddano w ręce lekarzy. Pod odłamkami mogą jeszcze znajdować się ludzie — dodał rosyjski resort.

Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе



Ижевск🙏🏻 pic.twitter.com/T2wZETeGTU — Катя (@KatPavlova) 9 listopada 2017

— Adolf (@Ad0lf) 9 listopada 2017

— Марина Саакян 🇷🇺 (@marina_saniram) November 9, 2017

​„To sąsiedni budynek. My byliśmy w klubie fitness, słyszymy wybuch. Wybiegamy na ulicę, patrzymy, a tam nie węgła budynku, stoją ludzie, koszmar, my jesteśmy cali i zdrowi" — powiedział w rozmowie z RT pracownik fitnessklubu znajdującego się obok miejsca, w którym doszło do zawalenia.

Świadek zauważył, że obecnie trwa ewakuacja osób znajdujących się w domu. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej i lekarze.