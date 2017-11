Rosja chce wiedzieć, kto i po co interesuje się jej okrętem podwodnym w Indiach

Powołując się na własne źródła, portal twierdzi, że Moskwa podejrzewa Delhi o wpuszczenie na pokład okrętu podwodnego Chakra wbrew warunkom określonym w umowie leasingu przedstawicieli Marynarki Wojennej USA, którzy zapoznali się z jego wewnętrznymi systemami.

Kilka źródeł gazety Kommiersant w rosyjskich strukturach państwowych potwierdziło, że w ostatnimi czasie indyjscy partnerzy rzeczywiście dopuścili się „nieprzyjaznych wobec Rosji działań”. Według nich na początku delegacja Marynarki Wojennej USA odwiedziła lotniskowiec Vikramaditya (były krążownik lotniczy Admirał Gorszkow), rosyjscy urzędnicy musieli wysłać notę protestacyjną. Jednak w tym przypadku chodziło o własność indyjskiej marynarki wojennej, i strona rosyjska nie miała formalnych podstaw do zarzutów. Jak potwierdziło wysokie rangą źródło wojskowe gazecie Kommiersant, po jakimś czasie, amerykańska delegacja znalazła się już na pokładzie atomowego okrętu podwodnego Chakra. Top menedżer jednego z zakładów budowy statków twierdzi, że teoretycznie obecność przedstawicieli marynarki wojennej USA na pokładzie okrętu nie stwarza żadnego problemu, ponieważ bez projektu i dokumentacji technicznej (znajduje się u rosyjskich specjalistów) zorientowanie się w systemach okrętu jest bardzo trudne: „Ta kwestia leży już w płaszczyźnie politycznej, dlaczego i po co to zrobili”. Inne źródło Kommiersanta pracujące w systemie współpracy wojskowo-technicznej uznało za oburzający sam fakt obecności przedstawicieli marynarki wojennej USA na pokładzie rosyjskiego okrętu: „Wśród nich znajdowali się dobrze przygotowani specjaliści techniczni, musieli stamtąd wyciągnąć jakąś informacje”.

Obecnie Chakra czeka na remont w bazie w pobliżu miasta Visakhapatnamu. Około miesiąca temu 4 października w wyniku wypadku okrętu podwodnego zostały uszkodzone elementy chroniące anteny systemu hydroakustycznego (według danych The Hindu powstała tam dziura 1,5 na 1.5 m). Dowództwo Marynarki Wojennej Indii nie podaje okoliczności zdarzenia. Tymczasem eksperci przypuszczają, że takie uszkodzenie okrętu podwodnego mogło być spowodowane zderzeniem z innym obiektem lub uderzeniem w grunt. Indyjscy wojskowi powołali komisję do ustalenia przyczyn zdarzenia i oceny stanu technicznego łodzi, w pracę zaangażowała się grupa inspekcyjna z Rosji.

Komisja już ustaliła, że nie ma potrzeby wysłania uszkodzonego okrętu do rosyjskich stoczni, do naprawy wystarczy indyjskich możliwości. Po jego zbadaniu strony uzgodnią finansowe aspekty remontu, po czym większa część rosyjskich stoczniowców wróci do domu.

Według danych gazety Kommiersant ten łańcuch incydentów może bardzo negatywnie wpłynąć na współpracę wojskowo-techniczną między państwami, która aktywnie rozwijała się na przestrzeni ostatnich pięciu lat (Indie ani razu nie wypadały z trójki największych nabywców rosyjskiej broni). Według słów kilku kompetentnych źródeł Kommiersanta obecnie rosyjskie struktury profilowe przygotowują odpowiedź: „Mamy przed sobą niełatwe rozmowy, nagromadziło się wiele pytań”.

Kilku ekspertów Kommiersanta przypuszcza, że między innymi poważnie skomplikują się rozmowy w sprawie leasingu drugiego okrętu atomowego, który indyjska Marynarka Wojenna planowała wziąć od Rosji. Te rozmowy z różną intensywnością toczą się od 2012 roku. Strony ustaliły nawet szereg parametrów technicznych — na przykład zamiast systemu rakietowego Club-S uwzględnionego w kontraktach eksportowych na okręcie projektu 971 Marynarki Wojennej Rosji miała zostać zainstalowana wyrzutnia do ponaddźwiękowego pocisku przeciwokrętowego BrahMos (wspólne opracowanie Naukowo-Produkcyjnego Zjednoczenia Budowy Maszyn w Reutowie i Organizacji Badań Obronnych i Opracowań Ministerstwa Obrony Indii). Poza tym Indie przejawiały zainteresowanie najnowszą wielozadaniową łodzią atomową projektu 885 Jasień, lecz rosyjscy negocjatorzy uznali jej przekazanie za niecelowe ze względu na ochronę tajemnicy. Po incydencie z okrętem podwodnym Chakra rosyjska niechęć może jedynie się nasilić.

Według danych Kommiersanta nagromadzone problemy będzie musiał rozwiązywać wicepremier Dmitrij Rogozin podczas wizyty w Indiach zaplanowanej na grudzień.