Oferta specjalna dla singli: dożywotni zapas alkoholu

© AFP 2017/ WANG ZHAO Chiny chcą mieć „pełną kontrolę" nad Internetem

Sklep internetowy w chińskim mieście Chongqing z okazji Dnia Singla zamierza wystawić na sprzedaż certyfikat na dożywotni zapas tradycyjnego, mocnego napoju alkoholowego — baijiu, przypominającego wódkę, w cenie 11 111 juanów (około 1,6 tys. dolarów) — pisze gazeta South China Morning Post.

Obchody święta rozpoczną się w nocy z piątku na sobotę 11 listopada o godz. 00.00 czasu lokalnego (w piątek o godz. 17.00 czasu polskiego). Po starcie sprzedaży tylko 33 szczęśliwców, którzy jako pierwsi złożą zamówienie, stanie się posiadaczami niezwykłego dokumentu.

Sprzedawca internetowy Jiang Xiaobai w ramach akcji zobowiązuje się dostarczać 12 butelek baijiu miesięcznie, aż do samej śmierci klienta, a jeśli umrze on w ciągu 5 lat od kupna certyfikatu, to zgodnie z kontraktem alkohol będzie trafiać do wybranego członka jego rodziny.

© Sputnik. Maksim Blinov Niezwykły związek między alkoholem i cukrzycą

Jedna butelka baijiu kosztuje ok. 196 juanów, tak więc dopiero po upływie pięciu lat regularnych dostaw pieniądze, wydane na certyfikat się zwrócą. Jak informuje gazeta, firma organizowała już podobne akcje w ubiegłym roku.

Dzień Singla obchodzony jest w Chinach 11.11. Jest to związane z tym, że data składa się z samych jedynek. To właśnie wtedy, w tym jedynym dniu w całym roku, w kalendarzu spotykają się ze sobą wyłącznie same jedynki, które symbolizują singli — czyli osoby, które nie mają drugiej połówki.

Dzień Singla zaczęto obchodzić w Chinach pod koniec lat 90. w jednym z uniwersytetów miasta Nankin, którego studenci byli w większości płci męskiej i nie mieli towarzyszek życia. „Single" robiły tego dnia zakupy, aby jakoś się pocieszyć.

Z biegiem lat tradycja ta stawała się coraz bardziej popularna i obecnie Dzień Singla to czas największych wyprzedaży i promocji, nazywany „chińskim Czarnym Piątkiem".