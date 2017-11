Chińczycy dobrali się do ukraińskich sejfów

Poinformował o tym portal Finance.ua, powołując się na biuro prasowe ukraińskiego banku centralnego.

Chodzi o zakup 99,9% akcji banku przez dwóch obywateli Chińskiej Republiki Ludowej. Przypuszcza się, że transakcja odbędzie się według skomplikowanego schematu przy udziale firm z Hongkongu, Ukrainy i Chin.

Firma Bohai Commodity Exchange Co., Ltd. (BOCE) — największa chińska giełda towarowa rynku spot z zarządem w Hongkongu, której roczny obrót wynosi 1 trylion dolarów, zwyciężyła w otwartym przetargu jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, oferując za bank 82,8 mln hrywien. Co prawda firma była jedynym nabywcą. Po upływie prawie roku urzędnicy Narodowego Banku Ukrainy wyrazili wstępną zgodę na transakcję — informuje ukraina.ru.

© Sputnik. Vladimir Smirnov Chińczycy inwestują w Bajkał

„Ta transakcja stanie się mostem, który połączy ukraińskie i chińskie kręgi biznesowe oraz przyciągnie do prywatyzacji nowe chińskie firmy" — powiedział przewodniczący Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy Ihor Biłous.

Chińczycy w ramach inwestycji zobowiązani są m.in. doprowadzić kapitał statutowy banku do wysokości 200 mln hrywien, zgodnie z ukraińskim prawodawstwem. Bank nie wypełnił tego zobowiązania do ustalonego terminu 17 lipca 2017.