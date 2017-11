W piramidzie Cheopsa odkryto „tajną komnatę"

Fizycy znaleźli w piramidzie Cheopsa nieznaną wcześniej pustą przestrzeń, która może być tajnym grobem lub przejściem do niego, głosi artykuł opublikowany w piśmie "Nature".

"Kiedy zobaczyliśmy ten obszar pustki, zrozumieliśmy, że natknęliśmy się na coś bardzo interesującego i dużego, rzuciliśmy wszystkie inne projekty i skoncentrowaliśmy się na zbadaniu tego obszaru, leżącego bezpośrednio nad korytarzem wiodącym do grobu Cheopsa. Teraz jesteśmy przekonani, że on rzeczywiście istnieje i to pierwsze tego typu znalezisko w piramidzie Cheopsa od średniowiecza, kiedy została otwarta przez kalifa al-Mamuna w IX wieku", — powiedział Mehdi Tayoubi z instytutu HIP w Paryżu.

Tajemnice faraonów

W ciągu ostatnich dwóch wieków naukowcy odkryli w piramidzie trzy sale, w jednej był prawdopodobnie pochowany sam faraon, w drugiej jego żona, a trzecią uważano za pułapkę dla rabusiów. W ścianach korytarzy, które prowadzą do grobowca Hufu, odkryto niezwykłe kanały i struktury, które naukowcy uważają za elementy "systemu bezpieczeństwa" chroniącego faraona.

W październiku zeszłego roku uczestnicy projektu ScanPyramids poinformowali o sensacyjnym odkryciu: udało im się znaleźć w piramidzie kilka wcześniej nieznanych pustych obszarów, które mogły być tajnymi grobami "władcy dwóch domów" i jego małżonki. To odkrycie zostało odrzucone przez wielu archeologów i egiptologów, którzy oskarżyli fizyków o nieprawidłową interpretację danych.

Fizyka i liryka

Te oświadczenia zmusiły naukowców do przeprowadzenia powtórnych pomiarów za pomocą trzech różnych teleskopów mionowych. Tym razem obserwacje, jak podkreślił Tayoubi, były prowadzone według tych zasad, które obowiązywały w fizyce podczas poszukiwania bozona Higgsa i innych nieznanych cząsteczek.

"Nasze pomiary absolutnie wykluczają, że ten obszar pustki mógł pojawić się z powodu różnic właściwości kamienia lub błędów w trakcie budowy. Z punktu widzenia inżynierii pustki takich rozmiarów i konfiguracji nie mogły pojawić się między blokami. Egipcjanie byli zbyt dobrymi budowniczymi, aby nachałturzyć podczas budowy piramidy, zostawić w niej dziurę i stworzyć komnatę czy korytarz gdzie indziej" – powiedział Hany Helal z Uniwersytetu Kairu.

Aby sprawdzić, czy tak jest rzeczywiście, naukowcy umieścili komplet błon czułych na działanie mionów w prawdopodobnym grobie żony faraona, a w niższej części piramidy umieścili półprzewodnikowe detektory cząstek. Po kilku miesiącach zebrali dane, opracowali i porównali z tym, jak powinny poruszać się miony w piramidzie, jeśli nie ma w niej innych pustych przestrzeni, poza znanymi już korytarzami i komnatami.

Gdyby początkowe wyniki badań skanowania piramidy Cheopsa były błędne, to wówczas, jak zauważa Helal, "obrazy" otrzymane przez różne teleskopy mionowe nie pasowałyby do siebie. W rzeczywistości okazały się jednakowe, co potwierdziło założenia fizyków i przekreśliło insynuacje archeologów.

Zdjęcia pokazały, że nad głównym korytarzem jest strefa pustki o długości 30 metrów, wysokości 8 metrów i około 2 metrów szerokości. Jak podkreślił Tayoubi, może to być korytarz wiodący równolegle do ziemi w górę lub w dół, lub amfilada komnat. Na razie fizycy mają za mało danych, aby wykluczyć któryś z wariantów.

Naukowcy podkreślają, że nie interpretują swojego odkrycia, ani nie twierdzą, że udało im się znaleźć tajną komnatę: ich zdaniem to jest zadanie dla egiptologów.

Jak ma nadzieję Jean-Baptiste Mouret, fizyk z Uniwersytetu Paryża, odkrycie jego zespołu przekona egipskich historyków, że pomylili się w swoich ocenach, i będzie początkiem dyskusji na temat, czy warto przenikać w pusty obszar, a jeśli tak, to w jaki sposób.

Nowy rozdział w historii

W bliskiej przyszłości, jak zauważają naukowcy, planuje się kontynuację badań nad pustymi obszarami, a także pozostałymi pomieszczeniami w piramidzie Cheopsa, w tym i w grobie samego faraona. Rozpocznie się skanowanie innych piramid, w których mogą skrywać się tajne komnaty i nieznane puste miejsca.

Te dane, jak mają nadzieję fizycy, pomogą zrozumieć, jak właściwie budowano piramidy i czy można wierzyć ich opisom, które dotrwały do naszych czasów w pismach Herodota.