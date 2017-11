Komuniści chcą „zerwania" z USA

Nikołaj Charitonow z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej proponuje rozerwanie stosunków dyplomatycznych z Waszyngtonem i zamknięcie przestrzeni powietrznej dla samolotów lecących z i do USA.

„Amerykanie zaostrzyli sytuację między krajami do granic możliwości we wszystkich kierunkach. Wydaje mi się, że byłoby niezwykle obiektywnie, gdyby Duma Państwowa zadeklarowała lub zaproponowała władzom kraju rozerwanie stosunków dyplomatycznych, zamknięcie przestrzeni powietrznej dla samolotów, które lecą z i do USA” – podkreślił Charitonow podczas piątkowego posiedzenia plenarnego.

Parlamentarzysta zaproponował także, aby zająć się „swoją gospodarką mobilizacyjną” i dokonać audytu wszystkich finansów kraju.