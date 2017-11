Kijów nie chce kłótni z Warszawą. Wybacza i prosi o wybaczenie

Kijów będzie zajmować bezkompromisowe stanowisko w kwestii obrony interesów narodowych, ale nie dąży do konfrontacji z Warszawą i jest gotów do podjęcia dialogu w spornych kwestiach historycznych - oświadczyła w piątek przewodnicząca komisji do spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy Anna Gopko.