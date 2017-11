Amerykańskie okręty w pobliżu Pjongjangu

Trzy amerykańskie lotniskowce o napędzie atomowym zbliżyły się do Półwyspu Koreańskiego.

Od razu trzy amerykańskie lotniskowce o napędzie atomowym oraz statki pomocnicze podpłynęły do Półwyspu Koreańskiego. Jednostki wezmą udział we wspólnych ćwiczeniach z południowokoreańską flotą i znajdą się w bezpośredniej bliskości półwyspu, co będzie kolejną „akcją zastraszenia” KRLD.

„W dniach 11-14 listopada okręty naszej marynarki wojennej w basenie Morza Wschodniego (Morza Japońskiego) przeprowadzą wspólnie z lotniskową grupą uderzeniową USA manewry” – poinformowało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej.

Do brzegów Korei przypłynęły następujące amerykańskie lotniskowce: „Ronald Reagan”(CVN 76), „Theodore Roosevelt” (CVN 71) i „Nimitz” (CVN 68). Ochrania je 11 jednostek wyposażonych w zintegrowany system wykrywania, naprowadzania i kierowania ogniem Aegis. Korea Południowa wyśle na te ćwiczenia siedem swoich okrętów, w tym dwa niszczyciele.

Amerykańscy i południowokoreańscy marynarze będą doskonalić szereg działań: walkę z okrętami i łodziami podwodnymi przeciwnika, śledzenie wystrzelonych pocisków, akcje ratunkowe. Kulminacyjny punkt manewrów zaplanowano na 13 listopada, gdy w bezpośredniej bliskości Korei spotkają się trzy grupy lotniskowców Stanów Zjednoczonych.

Te siły są wystarczające, aby przeprowadzić zmasowany atak na Koreę Północną. Waszyngton i Seul zaprzeczają, aby taki plan istniał, ale nie ukrywają, że te ćwiczenia są ostrzeżeniem dla KRLD, aby nie zwiększać napięcia.

8 listopada w południowokoreańskim parlamencie prezydent USA Donald Trump ostrzegł Pjongjang, aby „nie sprawdzał na wytrzymałość” sojuszników. Jak podkreślił, Waszyngton i Seul mają wystarczające siły, aby zniszczyć Koreę Północną.