Dostawy węgla z niekontrolowanych przez Kijów terytoriów Donbasu pozytywnie wpływały na ukraińską gospodarkę, a blokada transportu doprowadziła do nowych wyzwań dla kraju.

„Kiedy mieliśmy dostęp do węgla Donbasu, mogliśmy go kupować nie za walutę, a za hrywny. To pozytywnie wpływało na krajową walutę, na bilans handlowy kraju, na inflację. Teraz zaś ta blokada jest dla nas niestety nowym wyzwaniem” — powiedział premier.

© Sputnik. Denis Petrov Amerykański węgiel w odeskim porcie

Z kolei minister energetyki i przemysłu węglowego kraju Igor Nasalik poinformował, że z Donbasu Ukraina wcześniej otrzymywała do 40% konsumowanego węgla, czyli 10 milionów ton.

„Obecnie zmniejszyliśmy dostawy o 7 milionów ton, ale te 7 milionów ton trzeba czymś zastąpić, to grupa antracytowa” — powiedział minister.

Energetycy pracują nad modernizacją instalacji elektrowni cieplnych w celu zastąpienia deficytowego węgla antracytowego gazem, zaznaczył minister, jednak nadal istnieją trudności ze źródłami dostaw węgla.

W tym czasie, jak poinformowała 9 listopada służba prasowa Ministerstwa Węgla i Energetyki Donieckiej Republiki Ludowej, ​​od początku roku tylko w kopalniach DRL (z wyłączeniem kopalń ŁRL) wydobyto już ponad 5 milionów ton węgla.

Koszt węgla Donbasu dla Ukrainy wynosił mniej niż 60 dolarów za tonę. Niemniej jednak Ukraina, przyznając negatywny wpływ blokady regionu na gospodarkę kraju, nadal kupuje węgiel za granicą. Najtańszym z zagranicy dla Ukrainy jest węgiel z Rosji — około 70-80 dolarów, najdroższy — z USA, który jest dostarczany drogą morską po 110-130 dolarów za tonę.

Według Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy w okresie styczeń-październik kraj zwiększył import węgla i antracytu w wyrażeniu pieniężnym o 1,8 raza w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego — do 2,151 miliarda dolarów. Głównym dostawcą pozostaje Rosja (55,7%), z której dostawy wynoszą 1,2 miliarda dolarów. Drugie miejsce zajmuje węgiel z USA (25%, czyli 546,8 miliona dolarów), trzecie — z Australii (5,4%, czyli 116,4 miliona dolarów). Z innych krajów Ukraina importuje węgiel za 289,8 miliona dolarów.