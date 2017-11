USA opracowały nową taktykę prowadzenia wojny nuklearnej

Pentagon wdrożył scenariusz wojny konwencjonalnej między dwoma mocarstwami jądrowymi podczas ćwiczeń wojskowych strategicznych sił jądrowych Global Thunder – informuje portal Defense One.

„Bardzo trudno jest przewidzieć taką sytuację, ale to absolutnie nie jest sytuacja, w której chcielibyśmy się znaleźć” – powiedział zastępca dowódcy ds. operacji globalnych United States Strategic Command USA, gen. Greg Bowen.

Zdaniem Josepha Cirincione’a, dyrektora Ploughshares Fund, w zwykłych konfliktach broń nuklearna może być używana do celów deeskalacji.

— Rosjanie mają nową teorię: jeśli przegrywają w wojnie konwencjonalnej, to zaostrzają napięcie, aby doprowadzić do deeskalacji, zaczynamy to kopiować. Spróbują jako pierwsi użyć broni jądrowej, aby pokazać nam powagę swoich zamiarów, licząc, że wycofamy się – powiedział Cirincione.

Jak dodał, prawdopodobieństwo zastosowania tej „taktyki” jest niezwykle małe.

Manewry strategicznych sił jądrowych USA Global Thunder rozpoczęły się 30 października. Podczas ćwiczeń doskonalono użycie środków globalnego ataku i obrony przeciwrakietowej. Jak powiedział wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Rosji Siergiej Kisliak, Moskwa jest zaniepokojona strukturą amerykańskich strategicznych sił ofensywnych, ale te manewry nie stanowią dla niej zagrożenia.