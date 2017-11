Rosyjskie torpedy nowej generacji będą imitować zachowanie ryb

„Trzeba zmierzyć i uporządkować uczucia. Trzeba to zrobić tak, jakby w morzu znajdowała się i zbliżała nie torpeda, lecz duża ryba” — powiedział Alijew.

Najszybsza na świecie torpeda „Szkwał" będzie jeszcze szybsza

Przytoczył taki przykład: „Kiedy idzie jeden wielki człowiek i trzeba go zneutralizować, jest to trudne zadanie, ale do rozwiązania. A kiedy pełzną tysiące «bojowych żółwi» i nie wiesz, który z nich jest prawdziwy, a który imituje, to jest to już problem zupełnie innego poziomu złożoności”.

Według akademika obecnie również prowadzone są prace nad opracowaniem torped podobnych do żółwi — one będą poruszać się z prędkością dwóch-trzech mil na godzinę, ale za to są praktycznie niewidoczne i bardzo ciche. Alijew zaznaczył, że obecnie ogólnie rzez biorąc obserwujemy tendencję przejścia od ciężkich torped do lekkich, do 35-40 kilogramów.

„To fantastyczna sprawa, jest to jakościowo inna ideologia” — powiedział, dodając, że najważniejszą rzeczą w takich torpedach jest niewidoczność i brak szumu.