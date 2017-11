III wojna światowa: jądrowa i krótka

„Krótka, ale jądrowa" — właśnie takimi słowami znana jasnowidzka Susan Devere opisała Trzecią Wojnę Światową. Wieszczka zauważyła, że dojdzie do niej w czasie rządów Władimira Władimirowicza Putina. Nie, nie będzie w nią zamieszany, ale ma ostrzegać uczestników konfliktu, a zdarzy się to już całkiem niedługo.

Susan Devere przepowiedziała bardzo wiele tragicznych wydarzeń, który już się spełniły, dlatego wiele osób wierzy w jej proroctwa. Przed przystąpieniem do opisywania świata swoimi oczami jasnowidzka powiedziała, że nie jest przekonana o tym w stu procentach, ale niektóre momenty widzi dostatecznie wyraźnie.

Na przykład widziała III wojnę światową. Potrwa ona niedługo, ale odbierze światu wiele istnień ludzkich i pogrąży wiele dużych państw — mówi Susan Devere. Wszystko zacznie się od wojny między KRLD i USA. Właśnie tym konfliktem przejmują się wszyscy na świecie, bo obydwu liderom starczy „rozumu", żeby odpalić rakietę z głowicą jądrową. W czasie III wojny światowej jasnowidząca wyraźnie widziała dwa wybuchy jądrowe. Prezydent Rosji będzie usiłował pohamować Amerykę, ale Trumpa tylko to rozeźli. Nikt nie zdoła zatrzymać tego procesu.

Co się tyczy katastrof naturalnych i wybuchu superwulkanu Yellowstone, próbę jego wysadzenia podejmą sami Amerykanie, ale nic tym nie osiągną, sami tylko ucierpią. A już inne wulkany i trzęsienia ziemi mogą wywołać poważne następstwa. Na przykład Susan Devere mówiła o destrukcyjnym trzęsieniu ziemi, do którego dojdzie we Włoszech, a także o tsunami, na skutek którego ucierpi Australia.