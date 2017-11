Turczynow: Będziemy rozstrzeliwać za współpracę z Rosją (wideo)

Turczynow wyraził przekonanie, że wszyscy jego współobywatele współpracujący z „agresorem", tj. Rosją, muszą „siedzieć za kratkami". Zresztą zaraz potem dodał, że karą może być także rozstrzelanie.

„Jeśli będzie choć jedna poszlaka wskazująca na współpracę wzmacniającą zdolności obronne Federacji Rosyjskiej, będziemy aresztować i rozstrzeliwać. Innego wariantu nie ma" — podkreślił sekretarz ukraińskiej rady bezpieczeństwa.

To nie pierwsza tego typu wypowiedź ze strony Turczynowowa. Wcześniej oświadczył on, że w przypadku uznania Rosji za „państwo-agresora" będą mogli do niej jeździć „wyłącznie wywiadowcy i szpiedzy". Co więcej zagroził opracowaniem drona, który będzie monitorował całe terytorium kraju, aż do Kamczatki.