Owce nauczyły się rozpoznawać Obamę na zdjęciach (WIDEO)

Badanie było opublikowane w piśmie "Open Biology". Badanie przeprowadzano w ramach badania kognitywnych zdolności owiec. Z powodu dość dużego mózgu i znacznej długości życia owce są odpowiednim organizmem modelowym do badania neurodegeneratywnych chorób, takich jak np. choroba Huntingtona.

Zdolność do rozpoznawania twarzy to jedna z najważniejszych socjalnych zdolności człowieka. Łatwo rozpoznajemy znajome i nieznajome twarze i możemy rozpoznawać je na powtarzających się wizerunkach. Jak i niektóre inne zwierzęta, na przykład, psy i małpy, owce są zwierzętami społecznymi. Są zdolne do rozpoznawania i rozróżniania między sobą innych owiec oraz znajomych ludzi, jednak mało było wiadomo o ich zdolnościach rozpoznawania twarzy.

Badacze z Uniwersytetu w Cambridge nauczyli osiem owiec rozpoznawać twarze czterech znanych osób na fotografiach, przedstawionych na monitorach: brytyjską dziennikarkę telewizyjną Fionę Bruce, aktorkę Emmę Watson, aktora Jake'a Gyllenhaala i byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę.

Podczas nauki owce znajdowały się przed dwoma monitorami, na jednym z nich widać było fotografię znanej osoby, a na drugim – obcej. Pod monitorami były karmidła. Jeśli owca prawidłowo określała, na której fotografii jest znana osoba i podchodziła do karmidła pod odpowiednim monitorem, to czekał na nią poczęstunek. Jeśli ona myliła się, to rozlegał się sygnał oznaczający, że jedzenia nie będzie i karmidło pozostawało puste.

© Sputnik. Anton Denisov Rosyjskie torpedy nowej generacji będą imitować zachowanie ryb

Po nauce owce okazały się zdolne do rozpoznawania twarzy znanej osoby w 8 przypadkach na 10.

Jeśli twarze na fotografiach były rozmieszczone pod pewnym kątem, to zdolność rozpoznawania spadała o 15%, mniej więcej tyle samo, ile u ludzi rozwiązujących analogiczne zadania.

Wreszcie badacze sprawdzili, czy owce są zdolne bez wstępnej nauki rozpoznać na fotografiach swoich właścicieli. Poradziły sobie z tym zadaniem w 7 przypadkach na 10. Jednocześnie owce zachowywały się nieco inaczej: zanim dokonały ostatecznego wyboru, najpierw zbadały nieznaną twarz, potem znajomą, potem znów nieznajomą i wreszcie podejmowały decyzję.

"Każdy, kto pracował z owcami wie, że to mądre zwierzęta, zdolne do rozpoznawania właściciela – opowiada profesor Jenny Morton, główna autorka badań. – Pokazaliśmy, że ich zdolność do rozpoznawania twarzy jest porównywalna ze zdolnościami małp. Owce żyją długo, a ich mózg pod względem rozmiaru i skomplikowania jest zbliżony do mózgu małp.

To oznacza, że możemy wykorzystywać owce, aby zbadać naruszenia w pracy mózgu, które rozwijają się w czasie i wpływają na zdolności kognitywne, jak na przykład, choroba Huntingtona.

Nasze badania dają nam jeszcze jeden sposób kontrolować zmiany tych zdolności u owiec, genetycznie skłonnych do zachorowania na chorobę Huntingtona".

W Uniwersytecie w Cambridge owce budzą szczególne zainteresowanie. Wcześniej w tym roku grupa naukowców wymyśliła, jak za pomocą sztucznej inteligencji określić, kiedy zwierzę czuje ból. W 2016 roku jedna z badaczek opracowała skalę wyrażenia pysków do pomiaru stopnia bólu (w takich chwilach na pysku pojawiają się charakterystyczne cechy), ale nauczenie ludzi korzystania z tej skali zajmowało wiele czasu, a wyniki były dość sprzeczne ze względu na subiektywną ocenę. Z tego powodu specjaliści ds. sztucznej inteligencji wzięli sprawy w swoje ręce i opracowali algorytm, zdolny automatycznie analizować wyrażenia pysków zwierząt.

Wczesne testy pokazały, że system może ocenić poziom bólu z dokładnością do 80 %. Dalsze badanie pozwoli podnieść ten wskaźnik.