W taki sposób polityk skomentował zapowiedź wizyty na Ukrainie 13 listopada inspektorów ze Stanów Zjednoczonych, Danii i Kanady. Mają oni zbadać sytuację polityczno-wojskową w centralnych i południowo-wschodnich regionach kraju. Jak twierdzą ukraińscy wojskowi, inspektorzy pojadą też na Krym.

— Moim zdaniem to kolejna chora fantazja ukraińskich wojskowych, którzy są tak wielcy i niezależni, że w zasadzie w ich kraju nie zależy od nich nic, ani tym bardziej poza jego granicami. Dlatego, gdy tak swobodnie zaczynają dysponować obcym terytorium, powoduje to nie tyle zdumienie, co śmiech — ocenił Połonskij.

Jak dodał, inspekcje wojskowe mogą przyjechać z wizytą na Krym jedynie na zaproszenie Rosji.

— Jeśli chodzi o wizyty obcych armii na terytorium Krymu, to na Krymie może być tylko jedna armia — armia Federacji Rosyjskiej. Innych wojsk, inaczej jak z przyjacielską wizytą na zaproszenie strony rosyjskiej, na Krymie nie było i być nie może — podkreślił polityk.