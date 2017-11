Francusko-rosyjskie silniki chcą podbić chiński rynek

© Zdjęcie: Photo courtesy of the press service of the holding company "Russian Helicopters" Nowy helikopter Ka-62 otrzyma rosyjską transmisję i silnik

Dyrektor generalny PowerJet Marc Sorel poinformował Sputnika o osiągnięciach i trudnościach firmy oraz podzielił się planami podboju nowych rynków. „Dla nas dużym osiągnięciem tej grupy roboczej jest zwolnienie z cła od 95% elementów silnika SaM146 oraz zwolnienie z VAT. Taki rezultat jest do osiągnięcia tylko dzięki takim grupom roboczym, ponieważ wychodzimy poza ramy czysto komercyjnych stosunków między partnerami".

W tym, co się tyczy procesu produkcyjnego, zadania naturalnie podzieliły się między firmę Safran i przedsiębiorstwo naukowo-produkcyjne Saturn: „W produkcji silników najtrudniejszą częścią jest gorąca część silnika, czyli to, co jest związane z dużym ciśnieniem. Kiedy zaczynaliśmy naszą współpracę nad silnikiem SaM146, spółce Safran Aircraft Engines (wówczas Snecma) zależało na tym, by pokazać, że posiada tę specyficzną dla lotnictwa cywilnego technologię. Marc Sorel podkreśla, że metody pracy partnerów są bardzo różne, i przypomina, że metody stosowane przez spółkę Safran powstały pod wpływem General Electric, dawnego partnera francuskiego producenta.

„Staramy się dzielić z przedsiębiorstwem naukowo-produkcyjnym Saturn swoją wiedzą w sferze prowadzenia projektów i łańcucha produkcyjnego. Powiedziałbym, że Safran dzieli się z Saturnem swoim doświadczeniem, jak robiła to General Electric na początkowym etapie pracy firmy CFM (wspólne przedsiębiorstwo francuskiej firmy Snecma i amerykańskiej GE Aviation). Od tej pory nowa generacja inżynierów kształci się pod okiem kierownictwa Saturna. Zarówno Rosjanie, jak i Francuzi przyznają, że pomimo różnic w kulturze pracy różnice mentalności zanikają.

„Być może rosyjscy inżynierowie dysponują ograniczonymi środkami, lecz zawsze kierują się zdrowym rozsądkiem. Widzimy, że do realizacji zadań byłoby nam łatwiej po prostu zainwestować więcej w maszyny lub personel, lecz to łatwe rozwiązanie zostanie skorygowane rosyjskim sposobem pracy. Partnerstwo francusko-rosyjskie wykracza daleko poza ramy początkowej sfery.

„Współpraca Safran Aircraft Engine i przedsiębiorstwa Saturn wykracza poza ramy produkcji SaM146, chociaż nikt nie każe nam tego robić. Partnerstwo funkcjonuje, ponieważ Saturn także produkuje części do silnika turbowentylatorowego CFM56 i silnika nowej generacji LEAP. Dematerializacja rutynowych procesów, poczynając od projektowania, a kończąc na wymianie dokumentacji roboczej, jest jednym z najważniejszych zadań przemysłu i znajduje się w centrum uwagi PowerJet. Marc Sorel zwraca uwagę na granice stosowania tych technologii: „Fascynacja dematerializacją kryje w sobie ryzyko zmniejszenia udziału stosunków międzyludzkich będących kluczowym czynnikiem sukcesu takich projektów jak nasz. Osiągnięcia SaM146 to przede wszystkim sukces dwóch naszych ekip zarządzających. Jednym z problemów dla PowerJet jest logistyka i obsługa techniczna, są to kluczowe czynniki jakości oceniane przez klientów. Na sieć PowerJet MRO składają się dwa certyfikowane warsztaty w Saint-Quentin-en-Yvelines pod Paryżem i w Rybińsku oraz dwa centra logistyczne w Villaroche i Łytkarinie.

Według Marca Sorela oferta PowerJet na razie nie zaspokaja popytu w 100%. „Robimy wszystko w celu dotrzymywania terminów dla naszych silników (remont i dostawa części zapasowych — red.), mamy świetną dostępność — ponad 99%. Tym nie mniej priorytetem PowerJet jest dalszy poszerzenie oferty usług dostosowanej do potrzeb naszych klientów. Chcemy, by nasi partnerzy rozpatrywali Suchoj SuperJet jako samolot tak samo dostępny, jak A320 lub Boeing737.W marcu ubiegłego roku spółka PowerJet sprawdziła swoje silniki SaM146 podczas lotów testowych we wschodniej Syberii, w nadzwyczaj surowych warunkach atmosferycznych.

„Naszego silnika na razie nie da się nazwać dojrzałym, ta kategoria jest nadawana dopiero po 10 latach użytkowania lub po trzykrotnej obsłudze serwisowej w warsztatach. To żywy, ciągle dopracowywany produkt. Nie można porównywać silnika pracującego przez ponad 20 lat i mającego na liczniku kilka milionów godzin lotu do SaM146, który w tej chwili ma jedynie 700 tys. godzin.