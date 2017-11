Cztery scenariusze apokalipsy

Znany brytyjski astrofizyk Stephen Hawking ogłosił mroczny scenariusz, a właściwie, przepowiedział, kiedy ludzkość zniknie z powierzchi Ziemi . Rosyjskie media informują o innych przepowiedniach naukowców.

Ekologiczna katastrofa, globalne ocieplenie i potop – to "najpopularniejsze", a w pewnym sensie nawet i logiczne warianty końca świata. Naukowcy lubią jednak wysuwać nowe hipotezy i wersje tego, czego nie można udowodnić, ale trudno obalić.

Nagrzana do czerwoności

Cywilizacji zagraża przeludnienie i wzrastająca konsumpcja energii. W wyniku tego planeta stopniowo zamienia się w kulę ognia. Taki scenariusz przyszłości przedstawił brytyjski naukowiec Stephen Hawking. Oświadczył, że ludzkość może zginąć do 2600 roku. W celu uniknięcia katastrofy Hawking proponuje znaleźć inną planetę nadającą się do życia.

Ta wersja apokalipsy należy do całej grupy astrofizyków z Wielkiej Brytanii i Ameryki. Koniec świata, według ich badań, nastąpi w wyniku zderzenia dwóch galaktyk: naszej Drogi Mlecznej i Andromedy. Zdaniem naukowców, do zderzenia dojdzie za cztery miliardy lat. Do tego czasu Słońce zamieni się w Czerwonego Giganta i spopieli najbliżej znajdujące się obiekty, prawdopodobnie włącznie z Ziemią. Pozostaje nam tylko poszukać sobie nowej galaktyki…

Cyborgi atakują

Fizyk Max Tegmark z Massachusetts Institute of Technology również podzielił się swoimi myślami na temat najbardziej prawdopodobnego scenariusza zagłady ludzkości. Uważa, że największe niebezpieczeństwo dla ludzi skrywa się w sztucznej superinteligencji, która nie jest obdarzona własną świadomością lub, mówiąc inaczej, duszą.

— Kiedy mówię o świadomości, to po prostu mam na myśli subiektywne doświadczenie: on czuje się czymś takim jak ja – wyjaśnił naukowiec w jednym z wywiadów.

Tegmark radzi ludziom pomyśleć o przyszłości sztucznej inteligencji, aby zapobiec jej negatywnym skutkom.

Wojna z wirusami

Lekarze naukowcy mówią o zwiększeniu liczby bakterii, które są odporne na antybiotyki, co z czasem może stać się przyczyną zagłądy ludzkości. Aby dżuma nie zabiła ludzkości, trzeba opracowywać uniwersalne lekarstwa, na które mikroby nie będą odporne. Albo podnosić odporność ludzi, co w naszych warunkach ekologicznych jest problematyczne.

Zdaniem ufologa Aleksandra Solonego, nie warto bać się kosmitów, ale trzeba z większą ostrożnością odnosić się wobec sztucznej inteligencji.

— Moim zdaniem ludzkość nie powinna bac się pozaziemskich cywilizacji, bo raczej nie stanowimy dla nich obiektu zainteresowania. Co zaś dotyczy sztucznej inteligencji, to technologie na razie nie są tak dalece rozwinięte, jednak w przyszłości roboty będą mogły stać się dla nas zagrożeniem. To jednak stanie się nieprędko.