„Porozumienia mińskie są politycznym zwycięstwem DRL i ŁRL"

"Porozumienia mińskie to nasze polityczne zwycięstwo, to fakt. Bez względu na to, że mamy linię rozgraniczenia, bez względu na to, że mamy na tej linii straty, bez względu na to, że tam nadal niszczą nasze domy, nasze obiekty społeczne. To są mniejsze straty od tych, jakich doznalibyśmy, nie mając takich porozumień" – powiedział Płotnicki.

Zauważył, że po porozumieniach osiągniętych w Mińsku, wojna przeszła w taką fazę, która pozwoliła ułożyć życie w ŁRL.

"Zawsze mówiliśmy, że porozumienia mińskie to dla nas wielki plus, choćby w tym, że zakończyły aktywną fazę wojny, kiedy ludzie giną każdego dnia i to wielu ludzi. Wojna przeszła w fazę , która okazała się dla nas politycznie i ekonomicznie bardziej korzystna. Dobrze zrobiliśmy i nasze rachuby się potwierdziły. W ciągu trzech lat udało nam się zbudować republikę" – podkreślił Płotnicki.