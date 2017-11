Turcja nabyła rosyjskie systemy rakietowe S-400

Moskwa i Ankara podpisały umowę na dostawy do Turcji systemów S-400 12 września. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan poinformował za jakiś czas, że jego kraj wpłacił zaliczkę za rosyjskie systemy.

„Systemy rakietowe S-400 zostały nabyte. Wszystko, co jest związane z tą kwestią, to szczegóły. Jednak nie zamierzamy zadowalać się tym, co osiągnęliśmy. Chcemy rozwijać krajowe moce. Systemy obrony powietrznej powinny być produkowane w Turcji, w rodzimych przedsiębiorstwach – podkreślił Canikli, którego cytuje agencja Anadolu.

Jak dodał, właśnie z tego powodu zawarto wstępne porozumienie z francusko-włoskim konsorcjum Eurosam.

W ubiegłą środę w ramach spotkania ministrów obrony krajów NATO w Brukseli podpisano memorandum intencyjne między Turcją, Francją i Włochami w sferze obrony powietrznej. Przewidziano w nim wspólną produkcję i dostawy do Turcji systemów rakietowych nowej generacji. Ich producentem jest Eurosam.