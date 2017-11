Sekretarz Skarbu USA: Rosja nie wpłynęła na wynik wyborów

© Sputnik. Mihail Mokrushin Turcja nabyła rosyjskie systemy rakietowe S-400

„Nie będę komentować żadnych informacji poufnych, które widziałem. Ale pozwólcie mi to jasno powiedzieć, że nikt nie uważa, że to miało wpływ na wybory. Więc co by się nie działo, nie było żadnego wpływu (na wybory — red.). Dlatego myślę, że amerykańska opinia publiczna jest gotowa, aby przejść do bardziej ważnych sprawach: reformy podatkowej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego" — powiedział Mnuchin w wywiadzie dla telewizji CBS.

Jego zdaniem, prezydent USA Donald Trump ufa informacjom służb specjalnych. Rosja nie wpłynęła na wynik amerykańskich wyborów, oświadczył Sekretarz Skarbu USA.