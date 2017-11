© AP Photo/ Maya Alleruzzo PI opuszcza Syrię. Dokąd uciekną terroryści?

Przedstawiciel rosyjskiego centrum powiedział, że w miejscowości Taha na stronę sił rządowych przeszło 25 terrorystów. Byłych terrorystów wyprowadzano pod konwojem syryjskich żołnierzy i policji wojskowej. Energiczna ofensywa sił rządowych wspartych z powietrza przez rosyjskie lotnictwo wywołała wśród terrorystów panikę i masowy odwrót.

„Ich rodziny pozostały tam, skąd przyszli, na tamtym terytorium" — wyjaśnił szejk Ahmad wyprowadzający terrorystów. Przyjechali tu, żeby załatwić normalne dokumenty, zalegalizować się i wrócić z powrotem".

Terroryści wypierają się swoich związków z PI. Jeden z nich opowiedział, że przed wojną pracowało w zakładzie państwowym.

„Kiedy przyszli terroryści PI, uciekłem do Dajr az-Zaur, ale i tam oni byli. Teraz, kiedy zostali przepędzeni, chcę wrócić i znowu otrzymywać pensję” – wyznał dziennikarzom.

Aptekarz Afandżad, który dostarczał terrorystom lekarstw, przyznał, że ma nadzieję na wyrozumiałość. „Terroryści PI przychodzili do mnie do apteki i z początku kupowali środki narkotyczne, a potem zabierali je, nie płacąc. Później w ogóle zmusili mnie do robienia dla nich narkotyków, miejscowi przywozili mi składniki" — powiedział Afandżad. Byłych terrorystów wyprowadzono przez punkt kontrolny, ostatecznie sprawdzili i wysłali autobusami do Aleppo. Wiarygodność ich wyjaśnień będą ustalać pracownicy syryjskich służb specjalnych.