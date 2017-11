Media: Ukrainiec ożenił się z babcią, żeby uniknąć wojska

Jak powiedziała ukraińskiemu portalowi lokalna komisja poborowa, 22-letni Aleksander odebrał wezwanie 25 października, i już po sześciu dniach przyniósł akt zawarcia małżeństwa.

„Ojciec zaprowadził syna przed komisję poborową i sam za niego powiedział: „On do armii nie pójdzie, bo ma żonę — inwalidę pierwszej grupy".

„To mnie najbardziej uderzyło" — zauważył komisarz wojskowy Aleksander Daniliuk.

Portal dotarł do wsi, w której mieszka panna młoda babcia Zina. Kobieta jest dla Aleksandra cioteczną babką: jej siostra była babcią młodzieńca.

„O ile dobrze zrozumieliśmy, staruszka nie wiedziała, że w tak posuniętym wieku wyszła za mąż. Sądziła, że pojechała do miasta podpisywać dokumenty spadkowe. A kiedy się dowiedziała, co za papierek podpisała — zaniosła się płaczem" — informuje portal.

Jak mówią prawnicy, praktyka podpisywania dokumentów o objęciu kogoś opieką jest obecnie bardzo popularna.

„W czasie fali mobilizacji była masa przypadków, kiedy młodzi ludzie załatwiali sobie dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Ale zawieranie małżeństwa z krewną, żeby uniknąć wykonywania swojego obowiązku to chyba nowość" — wyjaśnił adwokat Witalij Naum.

Choć małżeństwo zostało zarejestrowane, wojskowi planują zaskarżyć je w sądzie. W komisji wojskowej zauważono także, że Aleksander będzie musiał uważnie dbać o zdrowie żony, tak by przeżyła jeszcze co najmniej pięć lat. Przecież do służby wojskowej mogą go wezwać do 27 roku życia.