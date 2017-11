Torcik od rostowskich striptizerek

Tancerki jednego z klubów w Rostowie nad Donem upieką w poniedziałek tort, w którym zmieści się co najmniej pięć striptizerki. Tancerki planują zaprezentować wynik swojej pracy Księdze Rekordów Guinnessa - powiedziała Ria Novosti kierownik ds. PR nocnego klubu.

Akcja ma związek z jubileuszem klubu. Według wstępnych obliczeń długość tortu wyniesie około trzy metry, szerokość — półtora metra, wysokość — 1,2 metra.

„Wewnątrz tortu ma się zmieść rekordowa liczba striptizerek" — powiedziała rozmówczyni, dodając, że jak na razie trudno podać dokładną liczbę. „Liczymy na to, że w torcie zmieści się co najmniej pięć, a może i więcej tancerek. To będzie rekord".

Tort upieką same pracownice nocnego klubu, które, jak się okazało, są pasjonatkami cukiernictwa. Wszystkie wymiary, dokładne parametry tortu i ilość tancerek, które się w nim zmieszczą, zostaną przekazane specjalnej komisji Księgi Rekordów Guinnessa. Skosztować tort będzie można bezpłatnie.