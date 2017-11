Miedwiediew o sankcjach

© Sputnik. Alexey Filippov Sobczak poparła sankcje USA przeciwko Rosji

„Pomimo szybkiego rozwoju komercji elektronicznej i technologii cyfrowych międzynarodowa regulacja w światowym handlu w dalszym ciągu istnieje w starych ramach — paradygmacie sprzed 40 lat, utrzymuje się również niestabilność rynków surowcowych" — powiedział Miedwiediew, występując na szczycie ASEAN-2017.

Według szefa rosyjskiego rządu obrót towarowy między Rosją i krajami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) posiada potencjał do wielokrotnego wzrostu. Obecnie waha się on na poziomie do 15 mld dolarów rocznie. Zdaniem Miedwiediewa na razie nie wykorzystano w tej sferze wszystkich możliwości.

Łączny obrót handlowy Rosji i krajów ASEAN wyniósł w 2016 roku 13,6 mld dolarów. W roku 2017 wskaźnik ten wzrósł już o jedną trzecią.

W 31. szczycie ASEAN, który odbywa się w Manili, biorą udział przywódcy i szefowie rządów około 20 państw, w tym także prezydent USA Donald Trump, premier Chin Li Keqiang i szef japońskiego rządu Shinzo Abe. Najważniejsze spotkania szczytu zaplanowane są na 13-14 listopada.