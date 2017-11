„Żelazny” uścisk dłoni Trumpa (wideo)

W czasie grupowego zdjęcia, na uroczystości otwarcia szczytu spiker ogłosił, że nadchodzi moment „uścisku dłoni ASEAN". Trump na początku skrzyżował ręce przed sobą i dopiero potem zrozumiał, że należy wziąć za rękę filipińskiego prezydenta Rodriguo Duterte z jednej strony i wietnamskiego prezydenta Tran Dai Quanga z drugiej strony.

Things got a bit awkward as Pres. Trump posed with world leaders for a group handshake at the beginning of the ASEAN summit in the Philippines. https://t.co/HZW5UwO6Gb pic.twitter.com/2bZnkTtrCy — ABC News (@ABC) 13 listopada 2017

Użytkownicy sieci społecznościowej zwrócili uwagę na wyrażenie twarzy prezydenta, a także na ogólną niezręczność sytuacji.

„Twarz Trumpa na tym zdjęciu nie ma sobie równych. Musiał się nacierpieć ze skrzyżowanymi rękami. W końcu mu się to udało, i śmiechem odreagował na niezręczność" - pisze Dan Merica.

„Po przeanalizowaniu fotografii Pool precyzuje, że wyrażenie twarzy Trumpa w czasie uścisku dłoni było symulowanym grymasem, a nie uśmiechem" - pisze Kyle Griffin.

Trump does the ASEAN-way handshake (via AP). pic.twitter.com/AEWB96WTxj — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 13 listopada 2017

„Kto by nie lubił uścisku dłoni ASEAN".

„Życzę powodzenia tym, którym uda się w ciągu trzech miesięcy uporządkować tę regionalną wersję musicalu Mamma Mia".

good luck to whoever has three weeks to get this regional production of Mamma Mia! into shape pic.twitter.com/eCZ81VxbMi — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 13 listopada 2017

Donald Trump jest znany ze swojego agresywnego sposobu ściskania dłoni, zwłaszcza ze sposobu, w jaki ciągnie ku sobie rozmówcę.

Do stolicy Filipin amerykański prezydent przybył w ramach swojego tournée po krajach Azji. Wcześniej Trump zwiedził Japonię, Koreę Południową i Chiny.