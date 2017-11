Kreml o „zastraszeniu” Trumpa przez Putina

Brennan krytycznie wypowiedział się na temat oświadczenia Trumpa w sprawie Władimira Putina i rzekomej ingerencji Rosji w wybory w USA. Prezydent USA po spotkaniu z przywódcą Rosji na szczycie APEC powiedział, że przypuszczenia odnośnie „rosyjskiej ingerencji” znieważyły Putina, co nie jest dobrze dla USA.

Według słów amerykańskiego przywódcy historia z „rosyjską ingerencją” to sztuczna bariera w stosunkach między dwoma państwami. Po czym były dyrektor CIA powiedział w wywiadzie dla telewizji CNN, że Putin bardzo mądrze wykorzystał skłonność Trumpa do pochlebstw oraz że przywódca USA z jakiegoś powodu został zastraszony przez Putina lub boi się czegoś, co może wyjść na jaw podczas śledztwa w sprawie „ingerencji w wybory”.

„To niesłuszne przypuszczenie” — powiedział Pieskow dziennikarzom, komentując słowa Brennana.