Media: Ukraina wysłała czołgi do Tajlandii

Ukraina wysłała nową partię czołgów „Opłot" do Tajlandii.

Ukraina skierowała partię pięciu czołgów T-84 Opłot-M do Tajlandii . Zgodnie z planem czołgi powinny dotrzeć do Królestwa Tajlandii do końca tego miesiąca.

Łącznie Siły Zbrojne Tajlandii otrzymały 31 czołgów ukraińskiej produkcji — przekazuje gazeta The Bangkok Times, powołując się na anonimowe źródło, zaznajomione z sytuacją.

Przypomnijmy — Ukraina podpisała kontrakt na dostawy 49 czołgów T-84 Opłot-M, które miały zostać dostarczone tajskiej armii do października 2017, jednak doszło do problemów z dostawami i ilość kupowanego przez Tajlandię sprzętu wojskowego uległa zmniejszeniu.

Oprócz tego ukraińskie „Opłoty" były niejednokrotnie krytykowane. Informowano na przykład, że „nowe" czołgi produkowane są przez Ukrainę metodą rozbiórki, przemalowania i niewielkich przeróbek radzieckich czołgów, które zostały w kraju. Ponadto niektóre elementy, z których konstruowane są „Opłoty" są zbyt przestarzałe i nie nadają się do eksploatacji, co wpływa na ich charakterystyki techniczne.