Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją będzie „samobójstwem"

Wiceszef największej w ukraińskim parlamencie frakcji „Blok Petra Poroszenki" Aleksiej Gonczarenko uważa, że zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją to „samobójstwo".

Wcześniej deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Iwan Winnik oświadczył, że zamierza zaproponować stosownej komisji w parlamencie wniesienie do końcowych zapisów projektu ustawy o reintegracji Donbasu sformułowanie zobowiązujące gabinet ministrów do zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją.

W listopadzie Rada planuje rozpatrzeć w drugim czytaniu projekt ustawy. Deputowany z ramienia frakcji „Front Ludowy" Andriej Teteruk oświadczył później, że deputowali złożyli już do komisji parlamentarnej poprawkę zakładającą zerwanie stosunków dyplomatycznych Ukrainy i Rosji.

„Poziom stosunków między naszymi państwami znajduje się de facto na najniższym poziomie, ale jeśli Ukraina z własnej inicjatywy zerwie te stosunki ostatecznie, to Rosja wykorzysta to jako wycofanie się Ukrainy z negocjacji, z procesu mińskiego i rozwiązania konfliktu drogą dyplomatyczną. Po tylu wysiłkach mających za zadanie rozwiązanie konfliktu (na Donbasie — red.) drogą polityczno-dyplomatyczną, zrobienie tego (zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją — red.) jest zwyczajnym samobójstwem" — powiedział Gonczarenko na antenie stacji „112 Ukraina".