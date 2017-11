Jak złamać hasło do maila?

Firma Google opublikowała wyniki badania przeprowadzonego wspólnie z University of California w Berkeley na temat głównych metod kradzieży haseł - informuje portalu Indicator.

Autorzy pracy przeanalizowali dane dotyczące kradzieży haseł i innych ważnych informacji za okres od marca 2016 roku do marca 2017 roku. W tym czasie 15% użytkowników Internetu zgłosiło kradzież haseł do poczty elektronicznej lub kont w sieciach społecznościowych.

© AFP 2017/ Odd Andersen W niemieckie wybory ingerują nie „rosyjscy hakerzy”, a ekstremiści z USA

Specjaliści komputerowi zidentyfikowali trzy główne sposoby kradzieży zapisów. Najmniej niebezpiecznym z nich z nich jest keylogging, odczytywanie haseł wprowadzanych przez użytkownika za pomocą programów lub urządzeń podłączonych do klawiatury. W ten sposób skradziono 780 tysięcy haseł. Drugie miejsce pod względem liczby kradzieży zajął phishing — otrzymywanie chronionych informacji z pomocą fałszywych wiadomości od źródeł, którym ufają użytkownicy. Od takich działań ucierpiało 12 milionów użytkowników. Na pierwszym miejscu jest hackowanie dużych serwisów internetowych. Ze względu na to, że wiele osób używa tych samych haseł do różnych witryn, w ten sposób skradziono 3,3 miliarda rekordów.

W związku z tym, że usługi internetowe komplikują swoje systemy bezpieczeństwa, udoskonalane są również sposoby ich obchodzenia. 82% narzędzi phishingowych i 74% keyloggerów oprócz haseł próbowało również skopiować adres IP użytkownika i zlokalizować go, kolejne 18% — numer telefonu i model urządzenia.