Amerykańscy analitycy: Rosyjskie wojsko prowadzi w trzech sferach

Oświadczyła to starsza pracowniczka naukowa Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych (The Center for Strategic and International Studies, CSIS) Lisa Sawyer Samp.

Pierwszy kierunek to możliwość ograniczenia i blokowania dostępu do konkretnego terytorium (koncepcja anti-access and area denial, A2/AD), drugie to łączone działania zbrojne, w których jednocześnie uczestniczą różne rodzaje wojsk oraz trzeci kierunek — cyberwojna i walka elektroniczna — cytuje słowa Lisy Sawyer Samp czasopismo The National Interest.

Autorzy materiału skupili się właśnie na pierwszym punkcie w kontekście prawdopodobnej konfrontacji Rosji i USA w Europie. A2/AD to koncepcja powstrzymywania przeciwnika na odległość za pomocą kompleksu zbrojeń, gdy próba interwencji nieuchronnie prowadzi do poważnych strat. We współczesnych realiach chodzi przede wszystkim o systemy obrony przeciwlotniczej, pociski manewrujące i inne środki zdalnego niszczenia.

Philip Breedlove, były przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych jeszcze latem oznajmił, że amerykańska armia za bardzo polega na swoich siłach powietrznych, których do rozwiązania problemu A2/AD najwyraźniej nie wystarczy. Dlatego wezwał do zwiększenia także sił lądowych w Europie. Ciekawe, że generał nazwał „zniewagą” sam fakt istnienia rosyjskich stref A2/AD.

Evelyn N. Farkas, która do niedawna pełniła funkcję doradcy sekretarza obrony USA ds. Rosji, Ukrainy i Eurazji z kolei podkreśliła, iż rosyjski budżet obronny znacznie ustępuje amerykańskiemu, lecz posiadane środki są wydawane bardzo efektywnie. „Rozszerzają możliwości w kluczowych sferach, takich jak pociski manewrujące, systemy obrony przeciwlotniczej itd. Stwarza to nam problemy” — podkreśliła ekspert.