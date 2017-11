Rosja pokazała Parlamentowi Europejskiemu prawdę o Syrii (wideo)

© AP Photo/ Arab 24 network Pentagon: USA nie wycofają się z Syrii

Wystawa opowiada o konflikcie zbrojnym w Syrii poprzez pryzmat zniszczonych przez wojnę losów, codzienności pilotów wojskowych z bazy lotniczej Hmeimim i działań Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji w trakcie operacji antyterrorystycznej, podała służba prasowa MAI „Rossija Siegodnia”.

Na wystawie zaprezentowano prace dziennikarzy agencji Walerija Mielnikowa, Ilji Pitaliewa, Michaiła Ałajeddina, Michaiła Woskriesienskiego oraz operatorów grupy zdjęciowej WPKTiR Wiktora Prichodko i Aleksandra Puszina wykonane w szczytowym momencie konfliktu zbrojnego w latach 2015-2016.

Z pierwszych rąk

Dyrektor Oddziału Fotografii agencji „Rossiya Segodnya" Aleksander Sztol powiedział, że niełatwo było zorganizować tę wystawę w Parlamencie Europejskim.

— Bardzo dobrze, że ta wystawa odbywa się w Parlamencie Europejskim, że pojawiła się możliwość pokazania światu wspaniałych prac odważnych ludzi, które reprezentują nie tylko wartości artystyczne, ale i potwierdzają historyczną autentyczność tego, co się tam dzieje. Prowadzi to, oczywiście, do głębokiego przewartościowania całego konfliktu i powinno, moim zdaniem, prowadzić do rozwoju procesów pokojowych w regionie – powiedział Sztol RIA Novosti.

— Niewątpliwie nie było to łatwe (zorganizowanie wystawy w Parlamencie Europejskimi w Strasburgu) i bardzo cieszy, że doszło do tego, bo Parlament Europejski powinien charakteryzować się pewnym pluralizmem poglądów. Jest to określony krok w kierunku tego, że ten pluralizm powinien prowadzić do wzajemnego zrozumienia – dodał.

Pytany o to, jak ta wystawa została przyjęta w innych europejskich miastach, Sztol powiedział, że cieszyła się zainteresowaniem wielu zwiedzających, ale nie wszyscy ją zrozumieli. – Jednak bardzo chcielibyśmy wierzyć, że po obejrzeniu tej wystawy rozumiejących i współczujących ludzi będzie coraz więcej, bo potworności wojny są tymi potwornościami, których lepiej nie przeżywać – podkreślił.

Jeden z autorów, fotoreporter MAI „Rossiya Segodnya" Michaił Woskriesienski, kilka razy był w Syrii.

— Odbyłem trzy podróże służbowe, które trwały około dwóch miesięcy. Ostatnio byłem około trzech miesięcy – kwiecień, maj, czerwiec (2017 r.). Na początku lipca wróciłem. Sądzę, że znowu pojadę – powiedział. Fotoreporter był „praktycznie we wszystkich syryjskich prowincjach”.

Pierwszy raz pojechał do Syrii na początku rosyjskiej operacji wojskowej. Woskriesienski twierdzi, że od tego czasu sytuacja w tym kraju polepszyła się. – Na razie trudno mówić o odtworzeniu funduszu mieszkaniowego, bo do tego są potrzebne pieniądze, materiały budowlane, które kosztują. To kosztowny i długotrwały proces. Ale stopniowo ludzie odbudowują swoje życie. Stopniowo odradza się przemysł i handel. Fundusz mieszkaniowy najwyraźniej zostanie odtworzony nieco później – powiedział fotoreporter.

Dlatego – jak zaznaczył – na razie jest za wcześnie, by mówić o powrocie Syryjczyków do kraju. – Bardzo dużo ludzi wyjechało z Syrii na początku aktywnej fazy konfliktu, od 2012 roku. Przebywają poza granicami Syrii, dotychczas nie doszło do masowych powrotów – dodał.

Wystawa fotograficzna w parlamentarnej stolicy Europy jest częścią międzynarodowej ekspozycji objazdowej „Syryjskie kroniki” w Rosji i za granicą. Pierwszą platformą była Duma Państwowa w Moskwie w styczniu 2017 roku. W kwietniu wystawa dotarła do Bukaresztu, a w maju do Wiednia.