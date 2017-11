Chcesz zarobić 10 tys. dolarów? Nic prostszego!

Idealny kandydat to osoba kontaktowa, aktywna, pracowita i szczera, powyżej 18 roku życia, pasjonująca się „podróżami, ludźmi i kulturami", wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w prowadzeniu blogów, vlogów i kont na portalach społecznościowych.

© Sputnik. Leo Skvirskiy Kalifornia: Strzelanina w podstawówce

A oto obowiązki dyrektora od przygód: przez 6 miesięcy ma mieszkać w luksusowych hotelach w Cancun i całkowicie zanurzyć się w życiu wyspy, a mianowicie chodzić do restauracji, muzeów, na plaże, zwiedzać atrakcje, spacerować po dżungli, uprawiać kitesurfing, nurkowanie oraz korzystać z innych rozrywek, robić zdjęcia, kręcić filmiki i pisać o swoich wrażeniach na portalach społecznościowych, w tym w amerykańskim internecie.

Z oferty pracy zamieszczonej na Cancun.com wynika, że tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin bez nadgodzin, wynagrodzenie — 10 tys. dolarów miesięcznie, poza tym pracownik będzie miał do dyspozycji cały rajski kurort. Można też zabrać ze sobą rodzinę lub przyjaciół, co prawda na własny koszt. Wnioski są przyjmowane do 17 grudnia, a szczęściarz zostanie ogłoszony 31 stycznia.