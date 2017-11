Czy dziś nastąpi miniapokalipsa?

Naukowcy z NASA ostrzegają, że od 15 do 29 listopada Ziemia pogrąży się w ciemnościach. Przyczyną anomalii będzie Jowisz i Wenus.

15 listopada te dwie planety będą oddziaływać paralelnie. Innymi słowy, Wenus przejdzie z południowo-zachodniej strony Jowisza, na co zareaguje on określonymi reakcjami chemicznymi. W rezultacie w Kosmosie dojdzie do dużej emisji wodoru, która wywoła eksplozje na Słońcu.

Wybuchy doprowadzą natomiast do wzrostu temperatury na centralnej gwieździe Układu Słonecznego, w związku z czym Słońce nabierze niebieskawej barwy. Powrót do „normalności" zajmie mu przynajmniej 2 tygodnie, w ciągu których ludzie będą musieli żyć w ciemnościach.

Jest to wersja NASA. Tymczasem rosyjscy astrofizycy uważają, że podobny rozwój wydarzeń jest mało prawdopodobny — pisze portal pronedra.ru.