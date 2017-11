Pracownicy kijowskiej kostnicy zamarzają z ciałami

© Sputnik. Aleksiej Kudenko Śmierć z głupoty. Teraz nie ma jak sprowadzić ciała

W kostnicy jak dotąd nie włączyli ogrzewania, a gorącej wody nie było już latem, w związku z czym personel „zbuntował się przeciwko takim warunkom ".

„Dwie minuty pod zimną wodą i ręce zaczynają sinieć i kostnieją. Do tego kilka osób zdążyło się już rozchorować. To już nie do wytrzymania" — powiedział dziennikarzom pracownik kostnicy.

Jak przekazało kierownictwo zakładu, rozchorowała się już jedna trzecia personelu.

Na drzwiach kostnicy pojawiło się ogłoszenie, że administracja zmuszona jest przerwać pracę do momentu włączenia ogrzewania.