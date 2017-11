Czym zakończy się kryzys w NSA

Agencja Bezpieczeństwa Narodowego USA przeżywa kryzys po kradzieży przez hakerów w 2016 roku złośliwego programowania, które NSA wykorzystywała do podpinania się do urządzeń i sieci na całym świecie.

Dyrektor i założyciel firmy świadczącej usługi w sferze cyberbezpieczeństwa Hacker House Matthew Hickey powiedział w wywiadzie dla radia Sputnik, że cała ta sytuacja przedstawia służby wywiadowcze państwa w niekorzystnym świetle.

W jakim świetle te wyznania stawiają NSA i wspólnotę wywiadowczą USA w ogólnym zarysie?

Szczerze mówiąc, wyznania Shadow Brokers i artykuł w New York Times przedstawiają amerykańskie służby wywiadowcze w złym świetle. W gruncie rzeczy pracowali nad cyberbronią i wdrażaniem technologii hakerskich do system komputerowych na całym świecie, nie zwracając uwagi na konsekwencje dla bezpieczeństwa tych systemów oraz szkody wyrządzane w procesie włamania. To wszystko niestety świadczy o nich nie najlepiej.

Oficjale twierdzą, że te wyznania kwestionują cenność NSA z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego USA. Jak Pan uważa, czy ta sytuacja może spowodować zamknięcie agencji lub jej całkowite zreformowanie?

Uważam, że motywacja do reformowania służb wywiadowczych lub też korygowania metod ich pracy pojawiła się po poprzednich wyciekach, do których przyczynił się Edward Snowden. Teraz doszły do tego wyznania Shadow Brokers. Wielu kwestionuje rolę służb wywiadowczych w obrabianiu informacji w cyberprzestrzeni. Jestem przekonany, że wspomniane wycieki, tak samo jak i wcześniejsze uaktualniają pytanie o sens istnienia służb wywiadowczych zdolnych do uzyskiwania dostępu do komputerów i informacji na całym świecie. Nie mniej aktualna jest kwestia konieczności rewizji obowiązujących w tych agencjach porządkach i procedur, by zapobiec kradzieży lub wykorzystywaniu w nieodpowiednich celach posiadanych przez nich danych. Niewątpliwie zachodzące wydarzenia uaktualniają wezwania do reform tych agencji bądź ich zamknięcia i stworzenia innych.

Wielu ekspertów uważa, że niedawna fala ataków wirusów ransomware była oparta na kodach ukradzionych NSA. Jak Pan uważa, czy te ataki mogą się powtórzyć? Jak można im przeciwdziałać?

Już mieliśmy do czynienia z wirusami ransomware i pełzaczami wykorzystującymi ukradzione dane. Poza tym ukradziony NSA arsenał niewątpliwie może otworzyć dostęp do innych słabych punktów, które mogą zostać wykorzystane analogicznie. Cyberprzestępcy będą wykorzystywać tę informację w swoich celach w najbliższej przyszłości, podczas gdy użytkownicy będą łatać luki w swoich systemach. Na dodatek hakerzy w gruncie rzeczy wrzucili do sieci schematy pozwalające na samodzielne konstruowanie nowych wersji podobnego oprogramowania…

Jeśli chodzi o wybuch ataków wirusowych, najgorsze mamy za sobą, ale podobna sytuacja może powtórzyć się w przyszłości. Ponieważ do tej pory nie wyobrażamy sobie zakresu i charakteru informacji ukradzionej NSA przez hakerów Shadow Brokers, kolejne ataki wirusowe mogą być tak samo niszczycielskie, jak poprzednie.